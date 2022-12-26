Экс-гонщик «Ф-1» Штук о запрете на политические заявления: «Не понимаю, почему пилоты не могут высказываться. Это перебор»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Себастьян Феттель Ханс-Йоахим Штук Формула-1 Политика Авто

Ханс-Йоаким Штук не согласен с запретом на политические высказывания в «Формуле-1».

Отныне участники чемпионата могут выступать с заявлениями на политические, религиозные или личные темы в случае согласования с ФИА.

«Меня удивила эта новость. Не думаю, что она хорошая. В конце концов, если Льюис Хэмилтон выступает против расизма, а Себастьян Феттель поднимает экологические вопросы, это идет на пользу. Все гонщики – личности, которые посвящают свои жизни достижению успеха. Почему они не могут высказываться? Я не понимаю.

Пилоты и до этого должны были действовать осторожно. Но никто не станет делать заявления, вредящие «Формуле-1». Я считаю, это перебор», – заявил бывший гонщик «Ф-1».

ФИА запретила пилотам «Ф-1» делать несогласованные политические заявления

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ilia rus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ебздрогыч
Потому что ваша задача крутить баранку и радовать толпу. Не больше, не меньше
факт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Потому что ваша задача крутить баранку и радовать толпу. Не больше, не меньше
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий