Экс-гонщик «Ф-1» Штук о запрете на политические заявления: «Не понимаю, почему пилоты не могут высказываться. Это перебор»

Ханс-Йоаким Штук не согласен с запретом на политические высказывания в «Формуле-1».

Отныне участники чемпионата могут выступать с заявлениями на политические, религиозные или личные темы в случае согласования с ФИА.

«Меня удивила эта новость. Не думаю, что она хорошая. В конце концов, если выступает против расизма, а поднимает экологические вопросы, это идет на пользу. Все гонщики – личности, которые посвящают свои жизни достижению успеха. Почему они не могут высказываться? Я не понимаю.

Пилоты и до этого должны были действовать осторожно. Но никто не станет делать заявления, вредящие «Формуле-1». Я считаю, это перебор», – заявил бывший гонщик «Ф-1».

ФИА запретила пилотам «Ф-1» делать несогласованные политические заявления