«Мы быстро пришли к соглашению». Марко рассказал о разговоре с новым руководством компании «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» заявил, что система управления командой «Формулы-1» останется без изменений.

Вопрос изменений возник после смерти основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица. В результате реструктуризации ответственным за спортивную составляющую бренда стал Оливер Минцлафф.

Марко встретился с Минцлаффом и по итогам встречи рассказал журналистам, что и сам Марко останутся в руководстве команды «Ф-1», а выше стоящее начальство даст им прежнюю автономию.

«Мы встречались не впервые, мы и раньше были знакомы. Но здесь это была первая встреча, где обсуждение касалось будущего команды и того, как мы хотим действовать. Оливер вновь подробно расспросил нас о команде и мы его обо всем проинформировали.

Не секрет, что команда «Формулы-1» является флагманом «Ред Булл». Команда «Ред Булл» долгое время уже долгое время добивается сенсационных результатов, если мы говорим о цифрах, успехе, маркетинге. Так что мы быстро пришли к соглашению о том, что хотели бы продолжать помогать команде успешно двигаться в правильном направлении», – рассказал Марко.

В «Ред Булл» изменится структура управления после смерти Матешица – на команду «Ф-1» это не повлияет (Motorsport)