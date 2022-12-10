Президент ФИА бен Сулайем – Хорнеру о путанице с титулом Ферстаппена: «Правила начисления очков придумали команды»
Мохаммед бен Сулайем поспорил с Кристианом Хорнером, поздравляя его с чемпионством.
На торжественной церемонии президент ФИА вместе с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали вручили Хорнеру кубок за победу в командном зачете. Руководитель «Ред Булл» в своей речи упомянул о «путанице» на Гран-при Японии, когда Макса Ферстаппена объявили чемпионом. Новость стала неожиданностью для команды, которая не понимала, что за короткую гонку начислят полные очки.
«Вы сказали, что Япония была противоречивой. Нет. ФИА обвиняют за ситуацию с очками, но не ФИА придумала правила. Их придумали команды, а мы применили. Так что спасибо», – заявил в ответ Хорнеру бен Сулайем.
Выступление президента ФИА прервал Доменикали, призвав собеседников успокоиться.
«На мой взгляд, с ФИА все вполне очевидно, так что большое спасибо.
Он (Хорнер) прав. Они заслужили победу. Каждый, кто выигрывает, заслуживает этого. Таковы правила. Молодцы», – добавил Мохаммед.
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