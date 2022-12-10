Президент ФИА бен Сулайем – Хорнеру о путанице с титулом Ферстаппена: «Правила начисления очков придумали команды»

Мохаммед бен Сулайем поспорил с , поздравляя его с чемпионством.

На торжественной церемонии президент ФИА вместе с руководителем «Формулы-1» вручили Хорнеру кубок за победу в командном зачете. Руководитель «Ред Булл» в своей речи упомянул о «путанице» на , когда объявили чемпионом. Новость стала неожиданностью для команды, которая не понимала, что за короткую гонку начислят полные очки.

«Вы сказали, что Япония была противоречивой. Нет. ФИА обвиняют за ситуацию с очками, но не ФИА придумала правила. Их придумали команды, а мы применили. Так что спасибо», – заявил в ответ Хорнеру бен Сулайем.

Выступление президента ФИА прервал Доменикали, призвав собеседников успокоиться.

«На мой взгляд, с ФИА все вполне очевидно, так что большое спасибо.

Он (Хорнер) прав. Они заслужили победу. Каждый, кто выигрывает, заслуживает этого. Таковы правила. Молодцы», – добавил Мохаммед.

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