Зак Браун о «мошенничестве» «Ред Булл»: «Я придерживаюсь того, о чем сказал в письме «Ф-1» и ФИА»

Зак Браун не отказывается от своих слов о «мошенниках», нарушающих финансовый регламент «Формулы-1».

«Мошенничеством» исполнительный директор назвал превышение потолка расходов в открытом письме «Ф-1» и ФИА, где он призывал наказать нарушителей. Федерация подтвердила перерасход со стороны «Ред Булл» в 2021 году, выписала команде штраф в семь миллионов долларов и ограничила время на разработку аэродинамики на десять процентов.

«Я придерживаюсь того, о чем сказал в своем письме. Я считаю, что нарушения правил – технических или финансовых – можно описать множеством различных способов. Да, это сильное слово, но для меня нет разницы между превышением лимита расходов и слишком маленьким дорожным просветом – или чем-то еще.

Нарушения спортивных, финансовых или технических правил можно называть по-разному, в том числе и по-простому», – сказал Браун.

Ранее в интервью The Race Зак сообщил: «Даже нарушение «Ред Булл» – не думаю, что оно было намеренным».

Зак Браун написал ФИА и «Ф-1» о «Ред Булл»: «Превышение лимита – мошенничество, денежный штраф – недостаточное наказание»

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