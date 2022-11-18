Мик Шумахер: «Цель на Гран-при Абу-Даби не изменилась – заработать очки»
Пилот «Хааса» Мик Шумахер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Абу-Даби.
Гонка станет для Шумахера последней в американской команде – в следующем сезоне Мик не будет выступать в «Ф-1» и скорее всего перейдет в «Мерседес» на должность резервного гонщика.
«Сегодня мы были чуть медленнее, чем рассчитывали. Теперь нужно подумать о том, как нам стать сильнее и прибавить.
Думаю, в целом мы достаточно быстры для того, чтобы как минимум пробиться во второй сегмент квалификации. А цель на Гран-при не изменилась – заработать очки», – рассказал Шумахер.
Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?
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