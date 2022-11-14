Юки Цунода о том, что его не вернули в круг с лидерами: «Наверно, ФИА думала, что я сражаюсь за пятое место»

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Юки Цунода прокомментировал необычное завершение Гран-при Сан-Паулу.

Круговому пилоту «Альфа Таури» не разрешили вернуться в конец пелотона в режиме машины безопасности, так как он уже временно оказался в круге лидирования, когда проезжал по пит-лейн – в тот момент он двигался быстрее соперников.

Когда дирекция сообщила, что в круг лидирования могут вернуться пилоты «Уильямса» Алекс Албон и Николас Латифи, но не Цунода, между Юки и инженером произошел следующий диалог.

Инженер: Ты можешь обогнать круговых… Ожидай, ожидай. Отбой, обгонять не надо.

Цунода: Что за #####? Что мы делаем?

Инженер: Сохраняй позицию, Юки, не обгоняй.

Цунода находился между Карлосом Сайнсом («Феррари») и Серхио Пересом («Ред Булл»). Он успел обогнать Сайнса, а затем вернулся на изначальную позицию. На рестарте японцу пришлось фактически остановиться, чтобы пропустить весь пелотон, и шансов на борьбу за какие-либо места не осталось.

После финиша Юки поделился мнением:

«Мне сказали, что нужно оставаться в очереди. Не знаю, почему. Наверно, ФИА думала, что я сражаюсь за пятое место или что-то такое!»

Цуноде не дали вернуться в круг с лидерами из-за особенностей пит-лейн на трассе Гран-при Сан-Паулу

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