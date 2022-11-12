Ральф Шумахер: «Феррари» всегда ошибалась, когда могла это сделать. Оправдание слишком слабое»

прокомментировал провал «Феррари» в квалификации на Гран-при Сан-Паулу.

Скудерия поставила промежуточные шины на болид в третьем сегменте. Остальные гонщики выехали на трассу на «сликах», в итоге монегаск не показал время и стал десятым.

«В этом году «Феррари» всегда умудрялась допускать ошибки в ситуациях, когда она могла это сделать. А когда была возможность сделать что-то хорошо, они тоже ошибались», – заявил эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1».

Коллектив из Маранелло разделил стратегии между Леклером и , как рассказал гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес. Шумахера такое объяснение не устроило:

«Это оправдание слишком слабое, на мой взгляд. Все соперники справились.

Команде нужно поменять какие-то вещи. Если все останется по-прежнему, я не вижу большой надежды. В нынешнем сезоне был потенциал для сражения за чемпионство. Машина была быстрой, однако «Феррари» удавалось выжать из нее минимум.

Необходимы срочные изменения среди руководства, иначе ситуация станет трудной. Что-то должно поменяться».

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