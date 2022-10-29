Отмар Сафнауэр об отмене штрафа Алонсо: «Справедливость восторжествовала»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр доволен отменой штрафа Фернандо Алонсо.

Испанец лишился седьмого места по итогам после протеста со стороны . Американская команда настаивала на том, что Алонсо необходимо было принудительно позвать в боксы, так как он ехал с болтающимся зеркалом заднего вида, которое затем отлетело. подала встречный протест, поскольку «Хаас» обратился в позже допустимого дедлайна, и Фернандо вернули седьмую позицию.

«Я считаю, что мы получили тот результат, который заслуживала «Ф-1». Справедливость восторжествовала, хотя, естественно, я предвзят – я работаю этой команде и хотел видеть [Алонсо] на седьмом месте.

Но протест [«Хааса»] подали позже срока, и это стало нашим аргументом. Полагаю, ФИА это поняла и сделала верный выбор», – заявил Сафнауэр.

Менеджер признал, что в «Ф-1» остаются проблемы, связанные с принудительными пит-стопами:

«Думаю, нужны более четкие ориентиры, чтобы решения ФИА стали последовательнее. На наш взгляд, сейчас это не так. Можно сравнивать пластины переднего крыла: у Серхио [Переса] она отошла, и ему не показали черно-оранжевый флаг, а с «Хаасом» такое случалось.

[Что касается зеркал], нужно определить критерии. Лично я провел 55 гонки в открытых колесах, и некоторые – без зеркал или без одного зеркала. Не думаю, что это очень опасно. Часто зеркала используют для обороны. Если осталось одно зеркало, ты действуешь осторожнее. Так что отсутствие одного зеркала не обязательно опасно. Но главное, что я хочу сказать – нужно определить критерии, что такое опасность».

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