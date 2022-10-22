Карлос Сайнс: «Четвертому месту в чемпионате я бы предпочел победу в гонке до конца сезона»

Пилот «Феррари» рассказал о целях на оставшиеся гонки сезона.

По словам Сайнса, четвертому месту в чемпионате он бы предпочел победу в одном из оставшихся .

«Думаю, наша машина достаточно конкурентоспособна на всех трассах. Это факт. Почти на каждом Гран-при мы боремся за поул.

С победами по ряду причин сложнее – в гонках «Ред Булл» удается сделать шаг вперед, которого у нас либо нет, либо до которого мы не дотягиваем. Но мы над этим работаем.

В любом случае, к четырем оставшимся гонкам мы относимся скорее как к эксперименту – возможности понять, за счет чего мы можем стать конкурентоспособнее.

Что до ситуации в чемпионате, то итоговое 4 или 5 место в любом случае ничего для меня не изменит. Меня заботят лишь победы и шанс провести хороший сезон. Если я смогу финишировать 4-м в чемпионате – хорошо, но я бы предпочел выиграть гонку до конца сезона, даже если в этом случае в чемпионате я окажусь 5-м. Для нас важно стараться побеждать, попадать на подиум, демонстрировать стабильность выступлений», – рассказал Сайнс.

«Феррари» сделала победную машину и слилась, а гонщики довольны сезоном. Это вообще как?

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