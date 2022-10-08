Ландо Норрис ожидает штраф для Ферстаппена: «Безусловно. Так делать нельзя»

поделился мнением об инциденте с .

Соперники чуть не столкнулись в квалификации к – Ландо пришлось объезжать Макса по обочине. Норрис ожидает, что пилот получит штраф.

«Попытался ли Ферстаппен заблокировать? Довольно очевидно, что пытался. Нет правил, которые описывают, что разрешено, но так, как поступил он, делать нельзя.

Гонщики всегда обгоняют перед последним поворотом [на круге выезда], все придерживаются [джентельменского соглашения]. Пожалуй, он сделал бы то же, что и я, будь он на моем месте. Но я бы не смещался в его сторону в такой ситуации», – заявил Норрис.

Пилот ответил на вопрос, ожидает ли он штраф для Ферстаппена:

«О, да, безусловно».

Ферстаппен и Норрис пообщаются с судьями после сессии.

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