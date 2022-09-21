Кристиан Хорнер: «У «Ред Булл» была возможность пригласить Пиастри, но мы ею не воспользовались»

Руководитель рассказал, что австрийская команда могла пригласить в свою молодежную программу.

Однако, по словам Хорнера, в «Ред Булл» решили этого не делать – и сейчас об этом сожалеют.

Пиастри считается одним из самых талантливых пилотов нового поколения. В следующем сезоне он будет выступать в «Формуле-1» за .

«Он выступал за команду «Арден» в «Формуле-4» и «Формуле-Рено», и его огромный талант был очевиден. В то время у «Ред Булл» была возможность пригласить его, но мы этой возможностью не воспользовались, о чем я сожалею. А в дальнейшем он добился феноменального успеха и в «Ф-3», и в «Ф-2».

Если бы Пиастри был в молодежной системе «Ред Булл», он бы точно не сидел под замком столько времени. Как я уже говорил, я не был участником переговоров по ситуации Пиастри, так что мне сложно судить о том, что именно ему было обещано [в «Альпин»] и какие из обязательств были нарушены. Но да, вся эта ситуация стала большой неожиданностью во многих смыслах», – рассказал Хорнер.

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