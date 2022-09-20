Кристиан Хорнер: «Ред Булл» может производить моторы для четырех команд»

рассказал о моторных возможностях «Ред Булл».

Команда отказалась от сотрудничества с и намерена с 2026 года сама создавать силовые установки на базе Red Bull Powertrains.

«Инфраструктура позволяет нам производить моторы для четырех команд. Но, безусловно, первоначальная цель иная – она заключается в том, чтобы поставлять двигатели двум командам «Ред Булл» («Ред Булл» и – Sports.ru)», – сообщил Хорнер.

Руководитель коллектива из Милтон-Кейнса также прокомментировал возможный союз с «Хондой»:

«Поезд уже отбыл на станцию «2026». У нас есть рабочий прототип мотора, заказаны динамические стенды, мы действуем.

– прекрасная компания. Она объявила об уходе из «Ф-1» [в конце 2021 года], чтобы сосредоточить внимание на электрификации других продуктов, отойти от двигателей внутреннего сгорания. Если вы предполагаете, что компания рассматривает возвращение в «Ф-1», это нужно учитывать.

Интерес может касаться батарей, так что вероятно интересное обсуждение. В то же время, если говорить о ДВС и механических деталях мотора, у нас есть план, и мы вполне довольны».

Гельмут Марко: «Ред Булл» ведет переговоры с «Хондой»

Тото Вольфф: «Ставка «Ред Булл» на свои моторы – очень смелая стратегия»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram