Де Врис получил предупреждение за пилотаж за машиной безопасности и сохранил 9-е место

Ник де Врис мог получить штраф после Гран-при Италии, но отделался предупреждением.

Нидерландца, заменявшего в , вызвали к стюардам за пилотаж за машиной безопасности: Ник жестко затормозил, когда прямо за ним находился пилот . Как гонщик объяснил судьям, он не понимал, почему на дисплее высвечивается информация о риске нарушить необходимую «дельту», поэтому снизил скорость. В то же время возникли проблемы с тормозами, поэтому он общался с командой по поводу этой проблемы и не смог получить совет по поводу «дельты».

Стюарды учли, что гонщик сел в кокпит в последний момент, и не стали выписывать штраф.

Де Врис проводил свою первую гонку и заработал два очка, финишировав девятым.

Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Де Врис заработал очки в дебютной гонке в «Формуле-1»

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