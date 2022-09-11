Де Врис получил предупреждение за пилотаж за машиной безопасности и сохранил 9-е место

Ник де Врис мог получить штраф после Гран-при Италии, но отделался предупреждением.
Нидерландца, заменявшего Алекса Албона в «Уильямсе», вызвали к стюардам за пилотаж за машиной безопасности: Ник жестко затормозил, когда прямо за ним находился пилот «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюй. Как гонщик объяснил судьям, он не понимал, почему на дисплее высвечивается информация о риске нарушить необходимую «дельту», поэтому снизил скорость. В то же время возникли проблемы с тормозами, поэтому он общался с командой по поводу этой проблемы и не смог получить совет по поводу «дельты».
Стюарды учли, что гонщик сел в кокпит в последний момент, и не стали выписывать штраф.
Де Врис проводил свою первую гонку и заработал два очка, финишировав девятым.
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