Гидо ван дер Гарде: «Хороший шанс выиграть гонку будет у Хэмилтона в Японии или Сингапуре»

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде поделился мнением о шансах выиграть гонку в нынешнем сезоне.

На данный момент за всю карьеру Хэмилтона в «Ф-1» у него еще не было сезона вообще без выигранных Гран-при. Ранее в 2013 году Хэмилтон уже был близок к сезону без побед, но все-таки сумел выиграть одну гонку – Гран-при Венгрии.

До конца нынешнего сезона остается еще семь Гран-при.

«Думаю, что у них будет шанс на трассах такого типа, как в Сингапуре. В Монце у них будут проблемы, потому что болид «Мерседеса» не слишком быстр на прямых. У них не самая эффективная машина с точки зрения лобового сопротивления. Так что хороший шанс может быть в Японии, в Сингапуре – где трасса нравится Льюису. А еще там очень важна прижимная сила, а в этом аспекте болид , как кажется, становится все лучше», – рассказал ван дер Гарде.

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