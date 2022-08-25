Макс Ферстаппен об изменении регламента: «В данный момент не ясно, как это скажется на командах, но большинство уже решило проблему галопирования»

Пилот прокомментировал грядущие изменения регламента на следующий сезон.

В 2023 году команды должны будут поднять края днища болидов на 15 мм, чтобы устранить проблемы, связанные с эффектом галопирования.

По мнению Ферстаппена, такие изменения регламента были совсем не обязательными, поскольку большинству команд уже удалось решить данную проблему.

«Будет интересно посмотреть на развитие событий. То есть, в данный момент не совсем понятно, как сильно это скажется на командах, и на каких именно.

Мне кажется, что в случае с этими изменениями в ФИА несколько переборщили. Просто потому что в последних гонках, как мне кажется, большинству команд уже удалось взять под контроль проблему с галопированием. И команды, которые в принципе просили об изменениях, нашли решение и стали значительно лучше контролировать ситуацию. Что до нас, то изменения не обязательно должны навредить «Ред Булл», – рассказал Ферстаппен.

Команды и ФИА согласовали поправки к регламенту 2023 года – края днища болидов поднимут на 15 мм

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