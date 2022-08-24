Ральф Шумахер о падении интереса к гонкам в Германии: «Сезон в картинге стоит 200000 евро, мало кто может себе такое позволить»

Бывший пилот «Формулы-1» высказался о проблеме с падением популярности «Ф-1» и гонок в целом в Германии.

В контексте «Ф-1», по мнению Шумахера, прослеживаются очевидные тенденции падения зрительского интереса к гонкам. Так, сейчас гонки «Ф-1» по немецкому каналу RTL смотрит приблизительно 1 млн человек, в то время как еще несколько лет назад количество зрителей превышало отметку в 10 млн.

При этом Гран-при Германии уже какое-то время потерял постоянное место в календаре «Ф-1».

В то же время Германия в следующем сезоне впервые за очень долгое время может остаться вообще без гонщиков в «Формуле-1». Четырехкратный чемпион «Ф-1» решил завершить карьеру, а будущее пока не определено.

«Нам стоит просто считать Макса Ферстаппена немецким гонщиком (смеется). Но вообще очевидно то, что в Германии у «Формулы-1» и всего автоспорта в целом есть проблемы.

Во времена Михаэля (Шумахера) у всех мальчишек сразу же появлялось желание заниматься картингом. И несмотря на то, что это было дорогое удовольствие, родители все равно находили деньги и тратили их на это.

Теперь же все иначе. Обычный сезон в картинге стоит 200000 евро. Сезон на более высоком уровне – начиная от 500000 евро. Ну и кто может себе такое позволить, кто захочет тратить такие деньги?» – рассказал Шумахер.

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