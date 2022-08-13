Николас Томбасис: «Ожидаю, что болиды «Ф-1» станут быстрее на 5 секунд в ближайшие 3-4 сезона»

Технический директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис рассказал, как будут развиваться машины «Формулы-1» нового поколения.

Томбасис рассчитывает, что болиды станут существенно быстрее в ближайшие несколько сезонов.

«Потенциал для улучшения есть. Полагаю, в следующем году болиды станут сближаться. Если не произойдет ничего особенного, я ожидаю прибавку в пару секунд после первого сезона с новым регламентом и по секунде – в последующие сезоны. То есть примерно пять секунд за три или четыре сезона.

Но, должен сказать, для нас неважен абсолютный уровень скорости. Если болид становится быстрее или медленнее на три секунды с круга, это не делает гонки более или менее зрелищными. Естественно, если скорость возрастает вдвое, это другое дело, но обычные изменения нас не особо беспокоят», – заявил специалист.

Томбасис предположил, что команды смогут использовать одно шасси на протяжении двух сезонов:

«Мы к этому стремимся. Ожидается, что команды станут использовать больше деталей с предыдущего сезона, умнее тратить ресурсы. Помню, как часто мы обсуждали такое, когда я был на другой стороне, работал с командами. В итоге мы всегда придумывали что-то новое и проделывали громадную работу.

Если использование прошлогодних деталей станет более реалистичным и логичным, это пойдет на пользу всем. Я предполагаю, что такое может случиться уже в следующем сезоне».

Также Николас высказался о потенциальных изменениях систем безопасности после аварии пилота в Великобритании:

«Да, это возможно. Мы очень внимательно изучаем инциденты, исследуем всю динамику от начала до конца, все аспекты, в том числе эвакуацию гонщика. Анализ аварии в Сильверстоуне еще не завершен. Некоторые вещи очевидны даже для телезрителей, другие требуют более детального изучения».

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