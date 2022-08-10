Гоночный директор «Феррари»: «Мы не хотим, чтобы Леклер в чем-то менялся»

Гоночный директор Лоран Мекьес рассказал, что команда не видит ничего плохого в подходе своих гонщиков к работе с нынешнем сезоне. И что проявление эмоций и недовольства в случае неудач не является проблемой.

«С обоими гонщиками в этом сезоне мы переживали как очень приятные взлеты, так и крайне болезненные падения. И что бы ни происходило, гонщики всегда возвращались в боксы, чтобы посмотреть, что же на самом деле случилось. И уже через 15 минут им удается отойти от случившегося, перезагрузиться и начать работать с командой, изучая новые для себя вещи.

Так что стоит отделять друг от друга то, что гонщик может высказать по радио сразу после случившегося, находясь в горячке момента, и его настрой после. Это совершенно разные вещи.

Выбираясь из кокпита, гонщики уже через час переключаются обратно в режим аналитической оценки ситуации, и от проявленных ранее эмоций почти ничего не остается. Так что нет, никаких негативных эмоций, для пилотов такие моменты наоборот становятся дополнительной мотивацией».

По словам Мекьеса, команда не видит необходимости в том, чтобы как-то менять Леклера, который порой может быть склонен к пилотажным ошибкам:

«Предположим, что дело в скорости. Но в этом году Шарль вновь демонстрирует настолько отличный темп, что вам не хочется в этом ничего менять. И Шарлю, будучи блестящим гонщиком, не нужна команда, чтобы определить предельные возможности болида.

Он и сам мастерски с этим справляется. И да, как и любой человек, он может ошибаться. Но мы предпочитаем отмечать выдающиеся способности человека, а не смотреть на то, что порой идет не так. Мы не хотим, чтобы Шарль хоть как-то менялся».

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