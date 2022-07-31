Тото Вольфф: «Думаю, ошибка была допущена «Феррари» в пятницу или субботу – когда они не оставили в запасе еще один комплект «медиума»

Исполнительный директор «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Венгрии, прокомментировав стратегию «Феррари» с переходом на шины «хард».

По мнению Вольффа, в «Феррари» изначально неправильно оценили ситуацию и оставили неправильный состав свежих комплектов шин на гонку:

«Думаю, у них просто не было другого выбора. В их распоряжении оставались только «софт» и «хард», а переходить на «софт» в тот момент было слишком рано. Поэтому оставался только «хард». Я думаю, что ошибка была допущена «Феррари» в пятницу, ну или в субботу – ошибка в том, что они не оставили в запасе еще один комплект «медиума».

Также Вольфф отметил, что остался очень доволен выступлениями и :

«Во-первых, обязательно нужно отметить то, что Джордж великолепно провел квалификацию, выиграв поул, а потом провел очень надежную гонку. Но Джордж постоянно находился в борьбе и в связи с этим сильно нагружал шины. Для него это очень полезный опыт. Но вот на втором отрезке ему немного не хватило ресурса шин.

Однако то, как отыгрался Льюис – это просто невероятно. Он постоянно находился немного в тени, никто особо не обращал на него внимания и не понял, откуда он в итоге взялся в группе лидеров. И тут внезапно Льюис начал штамповать круги в темпе даже лучше, чем у лидера гонки. Я думаю, если бы во вчерашней квалификации у него не отказала DRS, сегодня мы бы увидели очень интересную борьбу за победу».

Вольфф также объяснил, почему в решили не отвечать на стратегию «Ред Булл» с ранним пит-стопом и попыткой сделать «андеркат»:

«Потому что в тот момент в попросту сильно рисковали, решившись на «андеркат» с таким ранним пит-стопом. Было не ясно, сколько именно пит-стопов будет в итоге – один или два, – и для нас в тот момент было слишком рано проводить пит-стоп. Соперники решили рискнуть, а шины в итоге держались дольше, чем мы ожидали».

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