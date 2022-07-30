Руководитель «Астон Мартин»: «Рассматриваем де Вриса на сезон-2023 наряду с другими гонщиками»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подтвердил, что Ник де Врис может заменить Себастьяна Феттеля в 2023 году.
Де Врис – резервист «Мерседеса» и действующий чемпион «Формулы E». Феттель покинет «Формулу-1» в конце сезона-2022.
«Не хочу спекулировать по поводу планов и состава на следующий год. Имена не появятся до понедельника, а затем мы примем решение и сообщим о нем.
Разумеется, о Нике сейчас говорят, как и о многих других гонщиках. Я немного знаю его по «Формуле E». Он хороший парень. В этом году он пилотировал «Уильямс», а на прошлой неделе «Мерседес» [в практиках]. Так что да, мы рассматриваем Ника, но это относится и нескольким другим гонщикам», – заявил Крак.
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