Руководитель «Астон Мартин»: «Рассматриваем де Вриса на сезон-2023 наряду с другими гонщиками»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак подтвердил, что Ник де Врис может заменить в 2023 году.

Де Врис – резервист и действующий чемпион «Формулы E». Феттель покинет «Формулу-1» в конце сезона-2022.

«Не хочу спекулировать по поводу планов и состава на следующий год. Имена не появятся до понедельника, а затем мы примем решение и сообщим о нем.

Разумеется, о Нике сейчас говорят, как и о многих других гонщиках. Я немного знаю его по . Он хороший парень. В этом году он пилотировал , а на прошлой неделе «Мерседес» [в практиках]. Так что да, мы рассматриваем Ника, но это относится и нескольким другим гонщикам», – заявил Крак.

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