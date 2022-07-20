Хорнер о подозрениях Вольффа: «Полная чушь. С днищем «Ред Булл» нет абсолютно никаких проблем»

Руководитель «Ред Булл» отверг подозрения в нелегальности днища.

Ранее исполнительный директор сообщил, что подозревает некоторые команды в обходе правил по максимальному изгибу днища. Вольфф не стал уточнять, какие команды имеет в виду.

«Мы говорим о наших конкурентах», – сказал Вольфф.

Хорнер не согласен с коллегой.

«Это полная чушь. С нашим днищем нет абсолютно никаких проблем», – отреагировал Кристиан.

Регламент говорит о том, что днище не должно изгибаться более чем на 2 мм. Новая техническая директива, которая вступит в силу на Гран-при Бельгии, направлена на борьбу с галопированием, однако также нацелена на ужесточение контроля за гибкостью днища и планки под ним. Предполагается, что правила можно обойти, используя несовершенство процедуры измерения.

Теперь ясно, почему «Феррари» и «Ред Булл» бунтуют против правки регламента «Ф-1» посреди сезона: их болиды не впишутся в новые лимиты

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