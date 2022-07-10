Боттас начнет Гран-при Австрии с пит-лейн, Алонсо получил новый мотор

Гонщик начнет с пит-лейн.

Команда нарушила правило закрытого парка. Боттас должен был стартовать 20-м после замены мотора.

Пилот Фернандо Алонсо, не стартовавший в спринте из-за технических проблем, получил новую силовую установку. Двукратный чемпион «Формулы-1» заработал штраф, который не повлияет на его позицию – Алонсо должен был начать заезд 19-м.

Фернандо Алонсо: «Если посчитать все сходы и случаи невезения, получится, что я потерял уже 60-70 очков»

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