Кевин Магнуссен о непропуске Шумахера: «Я не слышу радио Мика. Но это отличный день для «Хааса»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Кевин Магнуссен Хаас Мик Шумахер Авто

Кевин Магнуссен ответил на претензии со стороны напарника по «Хаасу» Мика Шумахера.

Шумахер посчитал, что в спринте на Гран-при Австрии Магнуссен должен был уступить место и не подставлять Мика под атаки пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В итоге Шумахер потерял одну позицию и финишировал девятым.

«Не знаю, я не слышу радио Мика. Но это отличный день для команды, мы заработали очки и в гонке стартуем седьмым и девятым. Невозможно быть разочарованным таким итогом.

Утром [в практике] у нас, похоже, возникла проблема: темп был не очень хороший, баланс тоже. Потом мы внесли изменения, хотя были связаны правилами закрытого парка. Можно менять настройки, закрылки, внутренние системы. Баланс вернулся, и темп стал гораздо лучше. Я очень доволен», – признался датчанин.

Также Магнуссен отметил, что команда не просила его поменяться позициями с партнером.

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