Кевин Магнуссен о политике ФИА в отношении соблюдения границ трассы: «Гонщиков это довольно сильно раздражает»

Пилот негативно высказался в адрес политики новой дирекции гонки относительно жестких соблюдений границ трассы.

По мнению Магнуссена, аннулирование времени в случае выезда за пределы трека не является правильным подходом.

«Это довольно сильно раздражает, потому что такие ситуации крайне неприятны, когда машину просто естественным образом выносит за пределы трека по более широкой траектории.

Гораздо лучше, когда ты теряешь время естественным путем, просто замедляясь, оказываясь вне трека – это намного естественней. Например, здесь в последнем повороте с внешней стороны есть достаточно жесткий и высокий поребрик. Если ты заедешь на него, то в любом случае потеряешь время. И это может быть естественным ограничителем. В ФИА же решили действовать иначе. И с точки зрения пилота это раздражает», – рассказал Магнуссен.

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