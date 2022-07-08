Расселл получил официальное предупреждение на пересечение трассы пешком по ходу квалификации

Теги ФИА Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл получил официальное предупреждение по итогам квалификации к Гран-при Австрии.

Расселл, после своей аварии, пешком пересек трассу и оказался на секции пит-лейна, где не действуют ограничения скорости – не получив на это разрешения от маршалов.

Стюарды, рассмотрев ситуацию, приняли решение вынести Расселлу официальное предупреждение.

Казалось, «Мерседес» наконец доберется до топ-3 в квале. Но Хэмилтон и Расселл улетели в стены один за другим – и Льюис «разочарован в себе»

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