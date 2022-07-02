Ландо Норрис: «Очень доволен, что сумел опередить один из «Мерседесов» – хотя это далеко не лучшее мое выступление»

Пилот подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Я очень доволен – тем, что сумел опередить один из «Мерседесов», да и от Хэмилтона я оказался не так далеко. Думаю, Льюис сумел прибавить на последнем круге, в то время как я допустил пару ошибок. Не лучшее мое выступление. Да и в целом в этот уик-энд у нас довольно много проблем с подпрыгиванием болида.

Думаю, что в гонке должен будет быстро нас обогнать. Мы же будем бороться с и с Чжоу. С «Уильямсом», наверное, в меньшей степени. Думаю, сражение с Фернандо должно получиться интересным. А вот Джорджу я просто помашу, когда он будет проезжать мимо.

Вообще в этот уик-энд дела у нас идут довольно неплохо, что удивительно, потому что мне кажется, что наша команда вообще стала единственной, кто не привез сюда обновления. Так что такая позиция – это неплохой результат», – рассказал Норрис.

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