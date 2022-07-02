Кристиан Хорнер о директиве: «В какой момент ФИА станет выбирать заднее крыло или просвет? Это опасно»

Руководитель считает неприемлемой выбор настроек со стороны ФИА.

Такую возможность Федерации предоставляет новая техническая директива по борьбе с тряской болидов, считает Хорнер.

, о которой идет речь, достаточно сложная и вызывает беспокойство: по протяжении какого периода времени производятся измерения, в какие моменты и так далее. Неидеальная ситуация с теоретической точки зрения.

Похоже, мы предоставляем ФИА все больше и больше влияния на выбор настроек. В какой момент нам придется использовать конкретное заднее крыло или определенный дорожный просвет? Это опасный путь.

Понимаю, что директива введена ради безопасности, потому что ограниченное число болидов испытывают крайне интенсивное галопирование, и [ФИА] ищет механизм контроля. Надеюсь, это только на нынешний сезон, и все команды справятся. Я уверен, что в следующем году машины станут более похожими.

Безусловно, это не тот прецедент, который нам нужен, ведь станет диктовать настройки с помощью директив», – заявил Хорнер.

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