Хэмилтон избавился от пирсинга в носу перед Гран-при Великобритании. Ранее ФИА ввела штрафы за украшения

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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон появился на Гран-при Великобритании без пирсинга в носу.

Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила, что будет штрафовать за украшения при управлении болидом. Ужесточение контроля вызвало недовольство Хэмилтона и нескольких других пилотов – в частности, Себастьяна Феттеля («Астон Мартин») и Пьера Гасли («Альфа Таури»).

После Гран-при Монако семикратному чемпиону «Формулы-1» разрешили оставить пирсинг в носу на два этапа, поскольку Льюис не мог вынуть его самостоятельно, в отличие от других украшений. Срок исключения истек перед гонкой в Сильверстоуне.

«Ф-1» против пирсинга Хэмилтона: грозит штрафами до $265к и снятием очков. Льюис вынул сережки и выпросил отсрочку на остальное

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