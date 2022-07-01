Хэмилтон избавился от пирсинга в носу перед Гран-при Великобритании. Ранее ФИА ввела штрафы за украшения

Гонщик появился на Гран-при Великобритании без пирсинга в носу.

Международная автомобильная федерация (ФИА) заявила, что будет штрафовать за украшения при управлении болидом. Ужесточение контроля вызвало недовольство Хэмилтона и нескольких других пилотов – в частности, («Астон Мартин») и ( ).

После Гран-при Монако семикратному чемпиону «Формулы-1» разрешили оставить пирсинг в носу на два этапа, поскольку Льюис не мог вынуть его самостоятельно, в отличие от других украшений. Срок исключения истек перед гонкой в Сильверстоуне.

«Ф-1» против пирсинга Хэмилтона: грозит штрафами до $265к и снятием очков. Льюис вынул сережки и выпросил отсрочку на остальное

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