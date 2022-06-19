Алонсо и Феттель вызваны к стюардам Гран-при Канады

Ряд гонщиков «Формулы-1» пообщаются со стюардами после Гран-при Канады.

Пилота «Альпин» подозревают в «вилянии» на прямой при защите от . Гонщика также вызвали к судьям, чтобы разобраться в ситуации.

( ) предположительно нарушил правила в режиме машины безопасности, оставив задел, превышающий десять корпусов болида.

Алонсо финишировал седьмым, Боттас – восьмым, Феттель – 12-м.

Ферстаппен отбился от Сайнса и выиграл Гран-при Канады. Хэмилтон наконец-то на подиуме

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