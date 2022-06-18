Кристиан Хорнер о директиве: «Опасно позволять ФИА устанавливать настройки болида»

Руководитель высказался о директиве .

Международная автомобильная федерация (ФИА) обяжет команды принимать меры, если болиды будут подскакивать слишком сильно. На Гран-при Канады директива применяться не будет – ФИА еще не определила критерии.

«Можно понять, что безопасность – главный вопрос для ФИА, но кажется неправильным вводить директиву таким образом – без консультаций. Я считаю, что нужно посоветоваться с экспертами.

Решение можно найти. Очень опасно давать ФИА право устанавливать высоту задней подвески, твои настройки перед гонкой. Что случится, если ветер изменит направление по ходу гонки? Что произойдет, если по какой-то причине галопирование усилится из-за следования требованиям ФИА? Каковы критерии, как измерять данные показатели?

Надо обсудить, как применять регламент. Намерения хорошие, но внедрение неправильное. Многое можно было сделать проще. К примеру, использовать более объемную планку, чтобы поднять машины. Постараться смягчить эффект, сравнивая один болид с другим. Может, мы бы выиграли от этого, может, нет – без понятия.

Мне кажется, что ФИА выбрала весьма сложный путь для решения проблемы. Она не затрагивает всех. Я считаю, что нужно воздействовать на команды, а они должны решать проблему. Регламент должен оставаться неизменным», – заключил Хорнер.

В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

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