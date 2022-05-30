Эстебан Окон: «Разочарован несправедливым штрафом, мы с Хэмилтоном честно сражались»

Пилот «Альпин» считает, что потерял очки из-за несправедливого штрафа на .

Окон дошел до контакта в борьбе с гонщиком , за что получил пятисекундное наказание. Эстебан пересек финишную черту девятым, но из-за штрафа опустился на 12-е место.

«В целом мы все сделали правильно, думаю. Мы здорово гонялись до этого пятисекундного штрафа – увы, очень несправедливого. Поэтому я очень разочарован – итог гонки испорчен, но что есть, то есть. Мы рассмотрели эпизод, и мне сказали, что в прошлом сезоне его признали бы гоночным инцидентом. Не знаю, что поменялось в этом году.

Если обгоняешь в Монако, всегда происходит контакт, поскольку места нет. Льюис сзади ехал быстрее на других шинах. Конечно, мы жестко сражались – это борьба за позицию. В конце мы снова соперничали.

Это была честная борьба, хоть и с контактом. Но никто из нас не пострадал, поэтому я очень разочарован и весьма расстроен», – сообщил Окон.

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