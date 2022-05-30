Льюис Хэмилтон: «Не разочарован, что застрял за «Альпин». Такого и ожидаешь в Монако»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Эстебан Окон Альпин Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не расстроен, что проехал Гран-при Монако за гонщиками «Альпин».

Сначала Хэмилтон оказался позади Эстебана Окона – соперники дошли до контакта в первом повороте, из-за чего пилот «Альпин» получил штраф. Заключительную часть гонки Льюис провел за Фернандо Алонсо. Несмотря на то, что испанец ехал на несколько секунд медленнее, обогнать его на трассе в Монте-Карло не представлялось возможным.

«Кто знает, где я смог бы оказаться. Без понятия. Честно, я не знал, какие у меня возможности, но, конечно, мне не помогло то, что я застрял за обеими машинами.

Честно сказать, я не разочарован. Такого и ожидаешь в Монако. Я понимал, что нечто подобное случится, раз я квалифицировался ниже одного из них. Была надежда, что кое-какие шансы появятся из-за дождя, но это не сработало. Извлечем уроки и будем двигаться дальше», – отметил семикратный чемпион «Формулы-1».

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