Зак Браун: «Норрис никому не уступает в скорости в «Формуле-1»

Исполнительный директор рассказал, что считает одним из быстрейших пилотов «Формулы-1».

По мнению Брауна, с точки зрения таланта и чистой скорости Норрис не уступает ни одному из участников чемпионата.

«На мой взгляд, Ландо никому не уступает в «Формуле-1». Он невероятно быстр. Но…на самом деле в «Формуле-1» много быстрых гонщиков. И впечатление, которое на меня произвел Ландо, во многом обусловлено и тем, как мало он допускает ошибок.

И ошибки у него как правило совсем небольшие. Вроде нарушений границ трассы или ошибки с блокировкой колес на торможении. Мы крайне редко видим, чтобы после ошибки его машина врезалась в барьеры, или чтобы он ошибся в повороте, промазав мимо траектории из-за того, что находился под давлением. Так что с точки зрения таланта в чистом виде Ландо никому не уступает в «Формуле-1».

Я думаю, что пока мы будем прогрессировать, то и Норрис будет доволен – тем, что его первая победа точно не так уж далеко. То есть, в прошлом году Ландо вполне мог выиграть даже три гонки подряд.

В Монце они с Даниэлем Риккардо были равны, в Сочи он бы выиграл гонку, если бы не решение в самом конце заезда. В Спа он был быстрейшим на трассе по ходу квалификации, причем с запасом – но все закончилось аварией. Так что да, он вполне мог выиграть три гонки подряд. Поэтому да, он определенно готов побеждать – нам просто нужно представить ему такую возможность», – рассказал Браун.

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