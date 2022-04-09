Валттери Боттас о прерванной серии попаданий в третий сегмент квалификации: «Надеялся дотянуться до результата Проста, но все хорошо»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой не сумел выйти в третий сегмент.

В результате прервалась рекордная серия Боттаса – на счету финна 103 попадания в третий сегмент квалификации подряд. Это лучший результат после введения формата квалификации с разделением на сегменты.

В то время как за всю историю «Формулы-1» Боттас установил третий результат – до него это сделали (137) и Ален Прост (109), выступавшие до введения нынешнего формата.

«Во втором сегменте я проехал два хороших круга. Они оба получились нормальными, но в итоге мы оказались недостаточно быстры, нам не хватило пары десятых секунды. И это немного удивляет, поскольку я думал, что мы должны были проходить в третий сегмент.

Единственная причина, которая приходит на ум – то, что после отмены четвертой зоны DRS мы решили установить на мою машину заднее антикрыло меньшего размера. Вероятно, это решение очень хорошо сработает в гонке, но вот в квалификации нам пришлось заплатить за этот выбор. Но, опять же, на мой взгляд все нормально. И у нас не было никаких проблем с галопированием болида.

Что до прерванной серии – ну, да, нужно всегда стремиться попадать в третий сегмент. И я немного расстроен из-за того, что она прервалась. С другой стороны, теперь рекорд официально установлен и я могу сегодня это отпраздновать! Конечно, я надеялся дотянуть до этапа в Монреале – ведь там я бы мог превзойти результат , но да, все хорошо», – рассказал Боттас.

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Боттас завершил рекордную серию из 103 попаданий в третий сегмент квалификации подряд

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