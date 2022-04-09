Боттас завершил рекордную серию из 103 попаданий в третий сегмент квалификации подряд

Пилот показал 12-й результат в квалификации к и не прошел в третий сегмент.

Таким образом, Боттас не смог продолжить серию попаданий в заключительную часть квалификации, которая продолжалась 103 Гран-при подряд.

Серия Валттери началась с первого этапа в составе в 2017 году и является рекордной для «Формулы-1» с современным форматом квалификации (с сегментами). Боттас – третий человек в истории, который попадал в топ-10 по субботам более ста раз подряд. До него это сделали (137) и (109), выступавшие до введения нынешнего формата.

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