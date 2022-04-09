Гельмут Марко: «Ферстаппен по-прежнему слишком старается – вероятно, ему нужен второй титул, чтобы не чувствовать давления»

Советник призвал меньше нервничать в борьбе за самые высокие места.

По мнению Марко, Ферстаппен перестарался с атакой на быстром круге в финале квалификации к – и в итоге занял лишь второе место, а поул достался Шарлю Леклеру.

«Я думаю, что Макс по-прежнему слишком сильно старается, хочет слишком многого. Мы думали, что после завоевания титула чемпиона он станет немного спокойнее. Но, судя по всему, Максу нужен второй титул – только после этого он перестанет чувствовать давление в квалификации.

Как бы то ни было, мы явно находимся в числе лидеров на этой трассе. Отрывы впереди минимальны. Все решают тысячные доли секунды. Так что да, сегодня мы довольны вторым и третьим местом», – рассказал Марко.

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