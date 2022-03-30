Нико Хюлькенберг: «Я собой доволен»

Резервный пилот поделился мнением о своем выступлении на .

Хюлькенберг в двух стартовых гонках сезона – в Джидде и Бахрейне, – заменял заболевшего ковидом . В стартовой гонке сезона Хюлькенберг занял 17-е место, а в Саудовской Аравии финишировал 12-м.

«В целом все прошло нормально. К сожалению, машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для нас момент – что испортило мне и стратегию, и гонку. Нам просто не повезло, вы никак не можете повлиять на такие вещи.

Вообще я доволен собой. Я проехал чистую, безошибочную гонку – это все, о чем я мог просить учитывая то, что за это время успел немного заржаветь. Так что да, я доволен и могу собой гордиться», – рассказал Хюлькенберг.

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