Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «У «Ред Булл» хороший болид – это главное»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями после второго места в квалификации к Гран-при Бахрейна.

«Сессия вышла немного нестабильной. Второй сегмент получился достаточно хорошим, а в третьем проблемы с балансом усилились. Но у нас хороший болид, и это главное.

Конечно, хочется успешно выступить в квалификации, но также важно, чтобы машина работала в гоночных условиях. На этой трассе шинам приходится тяжелее, чем на некоторых других трассах», – отметил чемпион «Формулы-1».

Макс проиграл пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру, однако опередил его напарника Карлоса Сайнса в заключительной попытке.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные