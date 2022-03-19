Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «У «Ред Булл» хороший болид – это главное»

Пилот поделился мыслями после второго места в квалификации к .

«Сессия вышла немного нестабильной. Второй сегмент получился достаточно хорошим, а в третьем проблемы с балансом усилились. Но у нас хороший болид, и это главное.

Конечно, хочется успешно выступить в квалификации, но также важно, чтобы машина работала в гоночных условиях. На этой трассе шинам приходится тяжелее, чем на некоторых других трассах», – отметил чемпион «Формулы-1».

Макс проиграл пилоту Шарлю Леклеру, однако опередил его напарника в заключительной попытке.

Леклер – победитель первой квалификации новой «Ф-1», Хэмилтон только 5-й

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