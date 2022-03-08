Массимо Ривола: «Алонсо много раз заставлял пит-уолл «Феррари» чувствовать себя идиотами, так как видел дальше»

Массимо Ривола отметил выдающиеся качества .

Ривола был спортивным директором «Феррари» и работал с Алонсо и . Также итальянец возглавлял Академию Скудерии и помогал Шарлю Леклеру пробиться в «Формулу-1». Массимо рассказал, что Леклер напоминает ему Алонсо.

«Работать с ним (Леклером) было очень весело. Сразу стало понятно, что он должен завоевать титул. В каких-то аспектах он напоминал Алонсо: хотел побеждать и очень плохо принимал поражения. Мы работали над этим и разбирались, как контролировать гнев и справляться с ошибками. Он сильно прибавил», – сообщил Ривола.

Специалист, ныне занимающий пост спортивного директора «Априлии» в MotoGP, оценил шансы других пилотов из поколения Леклера:

«Скажу честно, на сегодняшний день я ставлю его выше остальных молодых пилотов.

Но теперь у Ферстаппена появится огромная уверенность в себе после титула, и позволяет ему допускать ошибки. У Шарля в «Феррари» такой возможности нет, ему нельзя ошибаться так часто, и это дополнительное давление.

Норрис в прошлом году стал сюрпризом. Расселл – еще один пилот, у которого есть все задатки, чтобы стать чемпионом. Сайнс меня совсем не удивил: я предлагал взять его в Академию много лет назад. Он всегда был сильным гонщиком, умным и быстрым».

Ривола также поделился воспоминаниями об Алонсо, который сейчас представляет :

«Никто не читал гонки так, как он. Фернандо много раз заставлял нас на пит-уолл чувствовать себя идиотами, потому что он видел дальше. Мы сидели за компьютерами, а он занимался другой работой, но все равно понимал происходящее лучше других».

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