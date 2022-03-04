Экс-пилот Дорнбос о новом контракте Ферстаппена: «Макс изменил «Формулу-1» и вполне заслужил такую зарплату»

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос считает, что своими выступлениями и достижениями в полной мере заслужил новый контракт с , по условиям которого, по оценкам ряда изданий, будет зарабатывать от $40 до 55 млн в год до конца сезона-2028.

«Макс изменил «Формулу-1». Своим стилем пилотажа, обратной связью, выбором позиции на трассе и конечно же прошлогодними результатами.

«Формула-1» – спорт с мировой репутацией. И благодаря Максу в прошлом году у «Ф-1» было рекордное количество зрителей. действительно выросла, и Макс сыграл в этом далеко не последнюю роль. Так что он вполне заслужил такую зарплату», – рассказал Дорнбос.

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