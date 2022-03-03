Мик Шумахер: «Уралкалий» не будет спонсором «Хааса», очевидно. Последствия, вероятно, узнаем на днях»

уверен, что контракт «Хааса» с «Уралкалием» будет разорван.

«Пока мы вряд ли что-то можем сказать. Команда над этим работает.

Думаю, вполне очевидно, что «Уралкалий» уйдет. Что касается последствий, то, вероятно, узнаем на этой неделе. Лучше всего спросить команду, и, разумеется, в какой-то момент она выпустит заявление», – сообщил гонщик «Хааса».

Предполагается, что разрыв «Хааса» с «Уралкалием» приведет к тому, что потеряет место в команде. Официальных сообщений о судьбе титульного спонсора и российского пилота пока нет.

Руководитель «Хааса» заявил, что команда найдет альтернативные источники финансирования:

«У нас все нормально с экономической точки зрения. Команда работает и готовится к сезону как обычно. Есть другие способы найти финансирование, и в этом смысле проблемы нет».

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