Экс-гонщик «Ф-1» Йоханссон: «Рад уходу Маси. Смешанные чувства в паддоке связаны с личным отношением, а не с его работой»

поддержал уход гоночного директора «Формулы-1» .

Маси покинул пост после неоднозначных решений, принятых на -Даби-2021.

«Я рад, что они это сделали. Похоже, в паддоке «Ф-1» смешанные чувства, но, как мне кажется, это связано с личным отношением некоторых людей к нему, а не с объективной оценкой работы. Реакция жесткая, и, думаю, это правильное решение.

Но гораздо важнее смотреть на общую картину: в большинстве случаев судьба Гран-при не должна решаться гоночным директором. Гонки нужно сделать в большей степени саморегулируемыми. В первую очередь нужно изменить трассы, вот настоящая проблема. Когда есть зона вылета шириной в два футбольных поля, и нет четкого наказания за выезд за пределы трека в виде потери скорости или позиций, в дело приходится включаться дирекции. Это просто бессмысленно.

Я не говорю, что трассы должны стать опаснее. Трава, гравий или что угодно будут заставлять пилотов поднять ногу с педали газа, чтобы восстановить контроль над болидом – вот и все наказание, которое необходимо. В этом случае гонщики не станут специально выезжать за пределы трассы, как это происходит сейчас. Наличие настоящих треков с границами решает 80 процентов спорных случаев. К примеру, в никто намеренно не переходит грань, так как везде стены. И аварий обычно немного, ведь все понимают, где границы трассы», – заявил бывший пилот «Ф-1».

Йоханссон высказался о сменщиках Маси – Нильсе Виттихе и Эдуардо Фрейтасе:

«Не могу ничего сказать о Виттихе, но я провел бесчисленное количество гонок с Фрейтасом, и он очень хорош. Не могу припомнить ни одного скандала, связанного с его решениями. До старта гонок пилоты вполне четко понимают, что они могут и не могут делать. Я считаю, что это очень хороший выбор».

Реформа судейства в «Ф-1»: убрали творца хаоса в финале, добавили аналог VAR, запретили передачу переговоров в эфир

Маттиа Бинотто об уходе Маси: «Для всех нас это не стало сюрпризом, в обсуждении принимали участие все команды»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram