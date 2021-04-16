«Формула-1» объявила о проведении Гран-при Майами. Первая гонка – в 2022 году

«Формула-1» подписала контракт на проведение Гран-при Майами.
Гонка станет вторым этапом в США, соглашение рассчитано на десять лет. Первый Гран-при Майами в истории состоится в 2022 году.
Miami, we’re coming! See you in 2022! #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/uC9eseMgqM— Formula 1 (@F1) April 18, 2021
Гран-при пройдет на городской трассе в районе арены «Хард-рок стэдиум». Трек длиной 5,41 километра будет включать в себя 19 поворотов и три потенциальные зоны DRS. Максимальная скорость оценивается в 320 км/ч.
В «Ф-1» – небывало быстрый городской трек: средняя скорость – 253 км/ч. А еще рекорд по поворотам и почти нет жестких торможений
Сколько стоит содержание трассы «Ф-1»? А сколько – проведение одного Гран-при? Больше $100 миллионов в год?
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