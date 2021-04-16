«Формула-1» объявила о проведении Гран-при Майами. Первая гонка – в 2022 году

«Формула-1» подписала контракт на проведение Гран-при Майами.

Гонка станет вторым этапом в США, соглашение рассчитано на десять лет. Первый Гран-при Майами в истории состоится в 2022 году.

Гран-при пройдет на городской трассе в районе арены «Хард-рок стэдиум». Трек длиной 5,41 километра будет включать в себя 19 поворотов и три потенциальные зоны DRS. Максимальная скорость оценивается в 320 км/ч.

В «Ф-1» – небывало быстрый городской трек: средняя скорость – 253 км/ч. А еще рекорд по поворотам и почти нет жестких торможений

Сколько стоит содержание трассы «Ф-1»? А сколько – проведение одного Гран-при? Больше $100 миллионов в год?

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