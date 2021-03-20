Берни Экклстоун: «Хэмилтона используют сторонники BLM – так они получают много денег»

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что известность пилота используется в личных целях людьми, связанными с движением Black Lives Matter:

«Я говорил его отцу: «Льюису нужно быть осторожным». Потому что его используют люди, которые поддерживают Black Lives Matter – таким способом они получают много денег. И никто не знает, куда они идут».

Бизнесмен также подчеркнул, что при нем «Ф-1» не проявляла бы такую активность в борьбе с расизмом и дискриминацией.

«Если бы я остался в «Ф-1», никто бы не надевал футболки [с лозунгами] на подиуме, это уж точно. Перед гонками не было бы преклонений колена – сто процентов», – сказал Экклстоун в интервью The Telegraph.

Экклстоун и Хэмилтон дискутировали на тему прав человека в прошлом году. Берни отметил, что черные люди часто могут быть в большей степени расистами, чем белые, а гонщик назвал его комментарии «невежественными».

Хэмилтон о борьбе «Ф-1» с расизмом: «В 2020-м было много слоганов, сейчас нужны действия»

Льюис Хэмилтон: «При Экклстоуне для решения проблем расизма в «Ф-1» ничего не делалось»

Берни Экклстоун: «Во многих случаях чернокожие могут быть в большей степени расистами, чем белые»

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