Владимир Путин может посетить церемонию открытия Игр будущего в Казани

Теги Владимир Путин Владимир Леонов Игры Будущего Игры дружбы Водные виды

Владимир Путин приглашен на церемонию открытия Игр будущего в Казани.

Президент России Владимир Путин приглашен на церемонию открытия Игр будущего в Казани.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Церемония пройдет 23 февраля в международном выставочном центре «Казань Экспо».

«Конечно, Игры будущего – большой проект. Туда мы пригласили президента страны, ожидается его участие в церемонии открытия», – рассказал Леонов.

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