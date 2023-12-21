Владимир Путин может посетить церемонию открытия Игр будущего в Казани

Владимир Путин приглашен на церемонию открытия Игр будущего в Казани.

Президент России Владимир Путин приглашен на церемонию открытия Игр будущего в Казани.

Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Церемония пройдет 23 февраля в международном выставочном центре «Казань Экспо».

«Конечно, Игры будущего – большой проект. Туда мы пригласили президента страны, ожидается его участие в церемонии открытия», – рассказал Леонов.

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