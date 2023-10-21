Российские спортсмены взяли шесть золотых медалей во второй день Игр БРИКС. Победы одержали Чикунова, Клепикова, Егги, Акимов и другие

Россияне завоевали шесть золотых наград во второй день Игр БРИКС в ЮАР.

В плавании победили Евгения Чикунова (50 м брассом), Влада Егги (100 м на спине), Дарья Клепикова (100 м вольным стилем), Роман Акимов (200 м вольным стилем), Георгий Глазунов (100 м брассом).

Также российская команда выиграла золото в комбинированной эстафете вольным стилем на дистанции 4x100 м (Роман Акимов, Анастасия Маркова, Алексей Ткачев, Дарья Клепикова).

Пловцы Андрей Волков (50 м баттерфляем) и Анастасия Маркова (100 м вольным стилем) завоевали серебряные награды.

Мария Голубева, Алена Королева, Владислав Добычкин и Глеб Степаков взяли бронзу в командных соревнованиях по бадминтону.

По итогам двух соревновательных дней российские спортсмены завоевали 17 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые награды.