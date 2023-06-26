Панкратов о МОК: «Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду. Вы даже шанса нам не дали о чем-то задуматься»

Денис Панкратов раскритиковал МОК за отстранение сборной России.

«Больше всего меня убивает в ваших действиях отсутствие логики. Вы говорите, что нельзя выступать спортсменам, причастным к силовым структурам. Ну а почему итальянцы тогда выступают, они все карабинеры, а сборная Германии – это Бундесвер?

Вы считаете, что спортсмены не должны высказывать политической позиции. Так не спрашивайте их об этом! Наши ребята в подавляющем большинстве что-то говорят на эту тему, только если им задают такие вопросы.

Даже взять меня: сколько лет вы со мной целовались в десны? Я вхожу во все мыслимые залы славы, у меня до сих пор есть уникальные достижения, которые никто больше не повторял... И вот в один день вы оставили меня без работы. Потому что если нет международных соревнований, что я должен комментировать?

Окей, я взрослый мужик, справлюсь, а пацаны по 18-20 лет тут при чем? Вы озлобили огромную страну. Если кто-то еще сомневался, то здесь в один день все стало понятно. Вы нас ненавидите, вы нас выкинули отовсюду. Вы даже шанса нам не дали о чем-то задуматься.

Вы не понимаете, что для нас происходящее сейчас – гораздо большее горе, чем для вас. Вы далеко, а у меня, например, старшие дети и родственники со стороны жены – украинцы. И у половины страны так же. И вы будете нас учить, когда у нас тут реально семьи рушатся?

Мне очень жаль, что вместо того, чтобы попытаться сгладить конфликт и найти выходы, вы просто оттолкнули один народ и по большому счету не помогли второму», – рассказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию и комментатор.

«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху