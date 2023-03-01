Вице-премьер Чернышенко: «Недружественные страны пытаются нас исключить из системы мирового спорта. Но у них ничего не получается»

Теги МОК Дмитрий Чернышенко Спартакиада Дети Азии Игры Дружбы Игры Будущего Водные виды

Вице-премьер объяснил, почему противники России не смогли исключить ее из мирового спорта.

«У нас в этом году проходит много международных соревнований, несмотря на то что недружественные нам страны пытаются нас исключить из системы мирового спорта.

Но у них ничего не получается, мы видим, что «Игры дружбы» и Всероссийская спартакиада, «Игры будущего», «Дети Азии» и многие другие соревнования проходят, несмотря ни на что.

Страны приезжают, некоторые, правда, с опаской, потому что опасаются санкций. Но мы знаем, что время все расставит на свои места, мы знаем, что ни одно международное соревнование без наших спортсменов не является полноценным», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Мы видели, как под дудку англосаксов все международные организации, начиная с МОК (Международного олимпийского комитета), стали ставить препоны для участия наших спортсменов в международных спортивных соревнованиях, и они продолжают это делать», – отметил Чернышенко на форуме «Мы вместе. Спорт».

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62 комментария

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Analjinn
Да вроде всё получается, странно не видеть очевидного.
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Viks
Кажется, что этот "товарищ" из породы тех, кому хоть ссы в глаза - всё Божья роса!
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antifa rise up
Так уже получилось
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Alestern
Ответ BeastI666I
Alestern не в себе маленько )))))) вот как раза таки они сейчас полноценные. Потому что не может быть чемпионат МИРА (не войны, а мира) быть полноценным, когда там принимает участие агрессор, уничтожающий целые города с людьми.
Сейчас я проведу тебе (и таким, как ты) краткий ликбез )) :
ты настолько поверхностно всё видишь, что не замечаешь того, что действительно происходит?! Главное ЗЛО на планете Земля - это безусловно США (с этим будет спорить только совершенно недалекий человек)... Сколько они принесли горя человечеству - другим даже и не снилось (за одно только применение ЯО должна была последовать изоляция США отовсюду, превратив их в страну изгоя... по крайней мере в спорте уж точно), постоянные кровавые вторжения на чужие территории (Вьетнам, Афганистан, Ливия и огромная масса других), вмешательства в чужие дела, навязывание "демократий" и т.д... И не надо оправдывать этого исусственного гегемона той чушью, что ему якобы можно всё, а другим нельзя (это всё глупости и отмазки).. вместо того, чтобы молчать в тряпочку, Штаты (зная про свои грехи перед человечеством) ещё и нагло командуют (прогнувшимся под них странам-шестеркам, а эти и рады стараться, глупышки))), как поступить с Россией... Эта наивность со стороны США уже зашкаливает, видать поверили в свою исключительность)))...
То, что происходит сейчас (ситуация с Украиной) - это тоже дело рук США в первую очередь (и это тоже будет отрицать только недалекий человек), вот к ним все претензии и предъявляй. Как говорится, ЗРИ В КОРЕНЬ всегда!!! ..
Сейчас иностранцы (в основном представители "самой древней" расы), наставят минусов ))... за правду здесь так и делают, потому что парировать нечем )))
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guizzy
Вообще-то прекрасно получается.
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BeastI666I
Ответ За Путина, за родину
У недружественных стран ничего не получится. Скоро СВО завершится нашей победой и мы вернемся на международную арену, покажем всем кузькину мать! Владимир Владимирович поднял наш спорт и в такое сложное время проводятся соревнования с союзниками. Будущее за Китаем и Россией, а Европа отправится в каменный век, там скоро одни геи останутся, женщинам не от кого будет рожать. Наша спортивная система полностью адаптирована под санкции и после победы в СВО, мы покажем всю силу русских!
там не от кого будет рожать потмоу что геи, а у нас потому что все мужики попадут в рай.
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BeastI666I
почему он в конце не крикнул "Ура, товарищи!"... и это уже пугает, он ничего не сказал про пятилетку, что закончим за 4 года. А может он враг народа?! Национал предатель! Не про пятилетку думает, а про то как бы в Европу поехать... ему недостаточно дружественного Ирана и Афганистана... он в Париж хочет, скотина!!!
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pele_kan
"дудку англосаксов" 😂
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ProstoVera
Если бы в стране была реальная рыночная экономика, все давно бы было понятно. Нет соревнований, так зачем спортивные каналы? Нет зрителей, нет спонсоров у федераций и у спортсменов. А спорт - дело затратное. А пока у нас Минспорта и рядомснимзабюджетживущие организации полной ложкой черпают из бюджета, все будет умирать тихо, пока деньги бюджетные не закончатся
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Scrumhalf
Это тот самый Чернышенко, который протаскивает крымские клубы в РФС,чтобы нас ещё и из ФИФА исключили.
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Viks
ни одно международное соревнование без наших спортсменов не является полноценным», – сказал Дмитрий Чернышенко уже привычную хрень.
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Olga.t
Ответ За Путина, за родину
У недружественных стран ничего не получится. Скоро СВО завершится нашей победой и мы вернемся на международную арену, покажем всем кузькину мать! Владимир Владимирович поднял наш спорт и в такое сложное время проводятся соревнования с союзниками. Будущее за Китаем и Россией, а Европа отправится в каменный век, там скоро одни геи останутся, женщинам не от кого будет рожать. Наша спортивная система полностью адаптирована под санкции и после победы в СВО, мы покажем всю силу русских!
Настолько пафосно, что воспринимается как троллинг...
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DrDro
Ответ Alestern
ты до сих пор ещё не понял что ли? главное, что все эти (так называемые) ОИ,ЧМ, ЧЕ - действительно не являются полноценными!!!... это лишь пародия на спорт уже ))... ЧМ не может таковым называться в отсутствие одной из сильнейших спортивных Держав!.. и т.д... Ущучил ли ты и тебе подобные? :)... или так и будете себя успокаивать небылицами? )))
Странно, ник Водяра у него, а тезисы алканавтов на лавочках от тебя звучат)
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Viks
Но у них ничего не получается» --- Как бы получилось уже.
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Евгений Кучер
Ответ Booligan
Уже не получилось. Большунов стал чемпионом мира даже не приезжая на Чемпионат мира
за то ,,больные ,,норвеги рввут всех-радуйтесь
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Yan D
Ответ Ярик01
Главное в отчетах в администрацию президента рассказать, что ничего не получается у ворогов. Проходят чемпионаты мира, Европы, кубковые соревнования, все довольны проведением и полученными медальками, кроме отстраненных с надутыми щечками.
Ну не все и с надутыми - вона Большунов на днях отстоял свой титул чемпиона мира в скиатлоне (как он считает). Его всё устраивает🤷‍♂️ к концу недели разобьёт наконец Клэбо в пух и прах в марафоне на ЧМ.
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ProstoVera
Ответ За Путина, за родину
У недружественных стран ничего не получится. Скоро СВО завершится нашей победой и мы вернемся на международную арену, покажем всем кузькину мать! Владимир Владимирович поднял наш спорт и в такое сложное время проводятся соревнования с союзниками. Будущее за Китаем и Россией, а Европа отправится в каменный век, там скоро одни геи останутся, женщинам не от кого будет рожать. Наша спортивная система полностью адаптирована под санкции и после победы в СВО, мы покажем всю силу русских!
Я б за такой ура-патриотизм ни рубля не заплатила. Примитив. От которого аж тошнит
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Pasa Muromcev
Можно ещё провести олимпиаду "Чукчи и остальной мир". Но ощущение изгоя на празднике мирового спорта останется.
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expertmer2020
Запретный спорт сладок.
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expertmer2020
Мы расставим все точки над Ё - даже у тех, где буквы нет в алфавите.
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Artem Sarapulov
Ответ Ярик01
Главное в отчетах в администрацию президента рассказать, что ничего не получается у ворогов. Проходят чемпионаты мира, Европы, кубковые соревнования, все довольны проведением и полученными медальками, кроме отстраненных с надутыми щечками.
Чернышенко главное не хихикнуть самому, когда зачитывает названия международных соревнований, в которых РФ учавствует.
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За Путина, за родину
У недружественных стран ничего не получится. Скоро СВО завершится нашей победой и мы вернемся на международную арену, покажем всем кузькину мать! Владимир Владимирович поднял наш спорт и в такое сложное время проводятся соревнования с союзниками. Будущее за Китаем и Россией, а Европа отправится в каменный век, там скоро одни геи останутся, женщинам не от кого будет рожать. Наша спортивная система полностью адаптирована под санкции и после победы в СВО, мы покажем всю силу русских!
+2
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Tomas Nepotrebko
Дети Азии - профанация еще круче Универсиады. Непонятные участники, непонятные регламенты.
Фактически это спортивный фестиваль формата веселых стартов без соревновательной составляющей.
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BeastI666I
Ответ Водяра
Весь мир: ОИ, ЧМ. ЧЕ Россия: Спартакиады, Дети Африки.
Alestern не в себе маленько ))))))
вот как раза таки они сейчас полноценные. Потому что не может быть чемпионат МИРА (не войны, а мира) быть полноценным, когда там принимает участие агрессор, уничтожающий целые города с людьми.
+7
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BeastI666I
Потому что не может быть чемпионат МИРА (не войны, а мира) быть полноценным, когда там принимает участие агрессор, уничтожающий целые города с людьми.
+2
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