Вице-премьер Чернышенко: «Недружественные страны пытаются нас исключить из системы мирового спорта. Но у них ничего не получается»

Вице-премьер объяснил, почему противники России не смогли исключить ее из мирового спорта.

«У нас в этом году проходит много международных соревнований, несмотря на то что недружественные нам страны пытаются нас исключить из системы мирового спорта.

Но у них ничего не получается, мы видим, что «Игры дружбы» и Всероссийская спартакиада, «Игры будущего», «Дети Азии» и многие другие соревнования проходят, несмотря ни на что.

Страны приезжают, некоторые, правда, с опаской, потому что опасаются санкций. Но мы знаем, что время все расставит на свои места, мы знаем, что ни одно международное соревнование без наших спортсменов не является полноценным», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Мы видели, как под дудку англосаксов все международные организации, начиная с МОК (Международного олимпийского комитета), стали ставить препоны для участия наших спортсменов в международных спортивных соревнованиях, и они продолжают это делать», – отметил Чернышенко на форуме «Мы вместе. Спорт».