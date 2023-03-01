Вице-премьер Чернышенко: «Недружественные страны пытаются нас исключить из системы мирового спорта. Но у них ничего не получается»
Вице-премьер объяснил, почему противники России не смогли исключить ее из мирового спорта.
«У нас в этом году проходит много международных соревнований, несмотря на то что недружественные нам страны пытаются нас исключить из системы мирового спорта.
Но у них ничего не получается, мы видим, что «Игры дружбы» и Всероссийская спартакиада, «Игры будущего», «Дети Азии» и многие другие соревнования проходят, несмотря ни на что.
Страны приезжают, некоторые, правда, с опаской, потому что опасаются санкций. Но мы знаем, что время все расставит на свои места, мы знаем, что ни одно международное соревнование без наших спортсменов не является полноценным», – сказал Дмитрий Чернышенко.
«Мы видели, как под дудку англосаксов все международные организации, начиная с МОК (Международного олимпийского комитета), стали ставить препоны для участия наших спортсменов в международных спортивных соревнованиях, и они продолжают это делать», – отметил Чернышенко на форуме «Мы вместе. Спорт».
ты настолько поверхностно всё видишь, что не замечаешь того, что действительно происходит?! Главное ЗЛО на планете Земля - это безусловно США (с этим будет спорить только совершенно недалекий человек)... Сколько они принесли горя человечеству - другим даже и не снилось (за одно только применение ЯО должна была последовать изоляция США отовсюду, превратив их в страну изгоя... по крайней мере в спорте уж точно), постоянные кровавые вторжения на чужие территории (Вьетнам, Афганистан, Ливия и огромная масса других), вмешательства в чужие дела, навязывание "демократий" и т.д... И не надо оправдывать этого исусственного гегемона той чушью, что ему якобы можно всё, а другим нельзя (это всё глупости и отмазки).. вместо того, чтобы молчать в тряпочку, Штаты (зная про свои грехи перед человечеством) ещё и нагло командуют (прогнувшимся под них странам-шестеркам, а эти и рады стараться, глупышки))), как поступить с Россией... Эта наивность со стороны США уже зашкаливает, видать поверили в свою исключительность)))...
То, что происходит сейчас (ситуация с Украиной) - это тоже дело рук США в первую очередь (и это тоже будет отрицать только недалекий человек), вот к ним все претензии и предъявляй. Как говорится, ЗРИ В КОРЕНЬ всегда!!! ..
Сейчас иностранцы (в основном представители "самой древней" расы), наставят минусов ))... за правду здесь так и делают, потому что парировать нечем )))
Фактически это спортивный фестиваль формата веселых стартов без соревновательной составляющей.
вот как раза таки они сейчас полноценные. Потому что не может быть чемпионат МИРА (не войны, а мира) быть полноценным, когда там принимает участие агрессор, уничтожающий целые города с людьми.