Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Шестикратный олимпийский чемпион из США Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за внутривенный прием препарата

    Теги плавание допинг сборная США дисквалификации Райан Лохте Водные виды

    Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию из США Райан Лохте дисквалифицирован на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

    Лохте опубликовал в соцсети фотографию, на которой ему вводят в вену некий препарат. Фотографией заинтересовалось американское антидопинговое агентство (USADA). После расследования выяснилось, что Лохте вводили в вену разрешенный препарат в одной из частных клиник.

    Однако по правилам нельзя принимать любой препарат внутривенно в дозе более чем 100 мл за 12-часовой период. Исключение составляют только те случаи, когда у спортсмена оформлено терапевтическое исключение (TUE). У Лохте такого не было.

    Лохте содействовал расследованию и признал свою вину. Его дисквалификация начинается с 24 мая 2018 года и завершится 24 июля 2019 года. Таким образом, Лохте пропустит чемпионат мира-2019, который пройдет с 12 по 28 июля.

    В 2016 году Лохте уже отбыл 10-месячную дисквалификацию за инцидент в Рио-2016. Во время Олимпиады Лохте и его товарищи по команде Джимми Фейген, Гуннар Бентц и Джек Конгер сообщили, что были ограблены в Рио-де-Жанейро. Позже выяснилось, что пловцы устроили пьяный дебош на автозаправке, а затем соврали об ограблении.

    В июне 2018 года прокуратура Бразилии вновь открыла дело Лохте. Теперь спортсмену грозит солидный штраф или пятимесячное тюремное заключение, если его признают виновным.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться