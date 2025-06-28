Дополнительный драфт НФЛ в этом году не состоится

По информации The Athletic, лига уведомила клубы, что летом 2025 года дополнительный драфт проводиться не будет.

Таким образом, он не состоится уже шестой год подряд — последний раз процедура проходила в 2019 году, когда «Аризона Кардиналс» выбрали сейфти Джейлена Томпсона в пятом раунде. Он остается последним игроком, попавшим в НФЛ через эту систему.

Дополнительный драфт предназначен для тех, чей статус в колледже изменился уже после окончания срока подачи заявок на основной драфт. Если клуб делает выбор в дополнительном драфте, он теряет соответствующий пик в следующем году.

Первый такой драфт прошел в 1977 году. С тех пор через него в лигу пришли 46 игроков, в том числе Крис Картер, Джош Гордон, Бобби Хамфри и Берни Козар.